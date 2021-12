Show de Ávine Vinny em Cocal de Telha segue mantido mesmo com cantor preso

O show do cantor Ávine Vinny no município piauiense de Cocal de Telha segue mantido mesmo com ele ainda estando preso em Fortaleza. Dono do hit ‘Coração Cachorro’, Ávine foi detido por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, por ligação telefônica. O cantor passou a noite na cadeia dividindo a cela com outros presos.



Uma audiência de custódia está prevista para acontecer ao meio dia. Esta audiência decidirá se Ávine Vinny seguirá preso ou se será liberado mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. O cantor tem um show marcado para hoje (14) no Piauí em comemoração ao aniversário de Cocal de Telha.



Foto: Reprodução/Instagram

O Portalodia.com apurou que a administração pública de Cocal de Telha decidiu manter o show de Ávine Vinny mesmo sem ter certeza se o cantor será ou não solto. O Município informou que quem deve se pronunciar sobre a manutenção do show é a própria assessoria do cantor e não o ente público e que da parte da organização do evento, ele segue mantido. Além de Ávine Vinny, também se apresentará na festa de aniversário de Cocal de Telha a banda Forró Real.

O Portalodia.com está tentando contato com a assessoria de Ávine Vinny, mas até o momento não obteve retorno. No momento de sua prisão, os representantes do cantores disseram que “houve uma discussão verbal e em breve ele será liberado”.

