Ávine Vinny é preso em Fortaleza; cantor tem show marcado para hoje (14) no Piauí

O cantor Ávine Vinny foi preso na noite desta segunda-feira (13), na cidade de Fortaleza, no Ceará. O intérprete da música "Coração Cachorro", popularmente conhecida como "Late Coração", foi preso em flagrante suspeito de ter ameaçado a ex-mulher, Laís Holanda.

O cantor teria ameaçado a ex-mulher pelo telefone. A vítima gravou a conversa e fez a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Ávine Vinny passará por audiência de custódia na Vara da Violência Doméstica nesta terça-feira (14).

O músico cearense se apresentaria hoje a noite na cidade de Cocal de Telha, localizada a 125 km de Teresina. A apresentação faria parte do 26º aniversário de emancipação política do município piauiense. Até o momento a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha não informou se a programação do evento continua mantida.

