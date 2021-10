A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) convoca as pessoas para tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O órgão afirma estar preocupado com o fato de que 146.848 piauienses estão com a segunda dose atrasada e que, portanto, não possuem garantia da imunidade contra o vírus.

“Queremos conclamar essas pessoas, que compareçam ao posto de vacinação e possam receber a segunda dose. Esse é um pedido que nós fazemos em respeito a cada um dos piauienses”, afirma Florentino Neto, secretário de saúde.



46.848 piauienses estão com a segunda dose atrasada. (Foto: Arquivo O Dia)

O superintendente de atenção primária à saúde e municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, destaca que é importante que as pessoas entendam que a segunda dose das vacinas é essencial para garantir não apenas a autoproteção, mas também da comunidade como um todo.



“Os dados do estado mostram que desde o início da vacinação o número de casos graves da doença, que necessitam de um acompanhamento por internação vem reduzindo. Com isso fazemos esse chamamento, se você está no momento de receber sua segunda dose procure o serviço de saúde do seu município”, afirma.



Com a vacinação, os casos graves de Covid-19 diminuíram. (Foto: Arquivo O Dia)

A Sesapi também faz um apelo às pessoas que ainda irão tomar a primeira dose da dose de reforço. “Se chegou o seu momento de tomar a primeira dose, compareça aos postos de vacinação. Tome a segunda dose quando for a hora e se você está no público que tem direito a dose de reforço, também compareça”, finaliza Florentino Neto.



