Covid-19: Piauí possui mais de 146 mil pessoas com 2° dose de vacina atrasada

De acordo com os dados do Painel de Atraso da Vacinação de Segunda Dose da Vacina contra a Covid-19, elaborado pela Fiocruz, o estado do Piauí conta com 1.058.957 pessoas com apenas a 1° dose da vacina. Desse total, 146.848 pessoas constam com a segunda dose em atraso para completar o esquema vacinal. Ainda segundo o painel, o Brasil como um todo, conta com 11.474.659 pessoas com a segunda dose da vacina em atraso.



A análise levou em conta apenas indivíduos que tomaram a 1° dose dos imunizantes, mas que não receberam até agora a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 após 14 dias do prazo previsto. O levantamento também calculou uma data limite para quando os indivíduos deveriam ter recebido a 2° dose. Para AstraZeneca e Pfizer o estudo considerou 84 dias de intervalo e para Coronavac 28 dias.

O Secretário de Estado da Saúde Florentino Neto destaca que é essencial que todos tomem a segunda dose das vacinas para garantir a imunização completa contra a Covid-19 e, com isso, os números de internação e óbitos continuem reduzindo no estado.

“No Piauí nos já percebemos reflexos da vacinação da nossa população nos números registrados diariamente, temos redução nos números de óbitos e internações por Covid-19 e cada vez mais nos aproximamos da vitória contra a pandemia. No entanto, não podemos abaixar a guarda, todos precisam continuar seguindo as orientações e medidas sanitárias, além de tomarem as duas doses da vacina”, apontou o gestor.



Foto: Ascom/ Sesapi

O superintendente de atenção primária a saúde e municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, destaca que é importante que as pessoas entendam que a segunda dose das vacinas é essencial para garantir não apenas a autoproteção, mas também da comunidade como um todo.

“A segunda dose é que completa o processo de imunização contra o vírus, os dados do estado mostram que desde o início da vacinação o número de casos graves da doença, que necessitam de um acompanhamento por internação vem reduzindo. Com isso fazemos esse chamamento, se você está no momento de receber sua segunda dose procure o serviço de saúde do seu município para receber sua vacina e assim completar a sua imunização”, destacou o superintendente.

Dados do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização demonstram (SIS-PNI), que até esta segunda (11), foram aplicadas no Piauí 3.512.011 doses de imunizantes, sendo que destas mais de 2.210.654 são de primeira dose. Em relação à imunização completa, já são 1.296.258 piauienses que completaram seu esquema vacinal.

Os dados podem ser acompanhados no link: https://vigivac.fiocruz.br/category/paineis.html

