A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) descarta caso de variante Delta no Piauí. O exame negativo foi confirmado pelo Laboratório Central do Piauí (Lacen). O paciente suspeito é piauiense de São João do Piauí, tem 69 anos e teve teste positivo para Covid-19, no último dia 9 de agosto após participar de um treinamento em Ribeirão Preto, São Paulo, cidade onde circula a variante. O paciente já teve alta hospitalar e está em isolamento.



Segundo o Superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, o Lacen tem um kit de reagentes onde é feita uma triagem em relação à variante Delta. “Este exame foi realizado no paciente vindo de Ribeirão Preto (SP) e foi descartada a presença da variante. Por precaução, mandamos o exame para a Fiocruz para tirar todas as dúvidas”, esclarece Herlon.

Herlon ressaltou que a Sesapi enviou à Fiocruz outras 100 amostras de diversos pacientes que tiveram Covid-19 em todo o estado piauiense. Nestas amostras estão inclusos pessoas que foram a óbito pela doença de forma rápida, além de casos de reincidência do vírus, mesmo após imunização com vacina.





Foto: Divulgação/ Lacen

Paciente

O paciente piauiense já tomou as duas doses da vacina contra a Covid, mas acabou sendo contaminado durante um treinamento que fez na cidade de Ribeirão Preto (SP), onde teve contato com pessoa positivada e com a variante. Ele ficou internado em hospital particular de Teresina, mas já teve alta.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!