Semana do Natal deverá ser de chuva para Teresina, aponta Inpe

Esta semana de Natal, a penúltima do ano, deverá ser de chuva e temo ameno para os teresinenses. É isso o que aponta a previsão do tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com a meteorologia, a capital piauiense deverá ter apenas esta segunda-feira (23) de sol. O restante dos dias deverá ter pancadas de chuva isoladas.



Amanhã a previsão é de tempo parcialmente nublado com sol encoberto em parte por nuvens durante boa parte do dia com temperatura mínima de 24 graus e máxima de 38. Já na terça-feira (24), véspera de Natal, Teresina deverá ter o dia marcado por pancadas de chuva no período da tarde. Conforme a previsão do Inpe, as chuvas serão localizadas e poderão ser fortes, podendo vir acompanhadas de trovoadas. A mínima será de 25 graus e a máxima não deve passar dos 37.



Semana do Natal deverá ser de chuva para Teresina - Foto: Jailson Soares/O Dia



Na quarta-feira (25), dia de Natal, Teresina deverá ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com o sol entre nuvens, períodos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade e temo instável. A mínima será de 25 graus e temperatura máxima não passará dos 37 graus.

Na quinta (26), as pancadas de chuva deverão ocorrer, assim como na terça-feira, durante a tarde com temperaturas variando entre 25 graus e 39 graus. A sexta-feira (27) e o sábado (28) também deverão ser com chuva no período da tarde com temperaturas também entre a casa dos 25 graus (mínima) e a cada dos 38 graus (máxima).

Na semana passada, o meteorologista da Uespi, Werton Costa, já havia alertado para o início do período chuvoso aqui no Piauí, com o aumento de frequência das precipitações a partir desta segunda quinzena de dezembro. Isso se deve, de acordo com ele, ao fato de Teresina estar sob influência do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que modifica a atmosfera criando canais de umidade.

Maria Clara Estrêla