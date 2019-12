Chuvas vão se intensificar a partir da segunda quinzena de dezembro

Os teresinenses foram surpreendidos com uma forte chuva na tarde desta quinta-feira (11), que deixou o tempo mais ameno e agradável na Capital. Esta situação pode se tornar mais frequentes nos próximos dias. É que a previsão climatológica para Teresina prevê um final de dezembro chuvoso e essas precipitações devem se intensificar a partir da segunda quinzena do mês.

De acordo com o climatologista da Uespi, professor Werton Costa, a previsão do tempo a longo prazo para Teresina sinaliza para condições chuvosas que devem se estender até janeiro, quando inicia de fato o período chuvoso. “As chuvas devem se tornar mais fortes a partir da próxima semana, quando aquelas pancadas mais isoladas passam a ser mais consistentes, os volumes maiores. Os modelos matemáticos vêm confirmando essa tese”, explica.



Werton Costa, climatologista da Uespi - Elias Fontinele/O Dia

Ainda segundo o climatologista, o céu de dezembro já está começando a se modificar para dar início à época de chuva na Capital. Ontem, por exemplo, Teresina estava sob influência de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que modificou a atmosfera nordestina, trazendo alguns pontos de instabilidade localizada, as famosas pancadas de chuva isolada. Por isso o tempo fechado e a forte precipitação durante a tarde.





Em outros pontos, este Vórtice Ciclônico mergulhou o Nordeste em uma condição chamada pela climatologia de veranico, popularmente conhecido como tempo firme. No momento, conforme aponta Werton, o céu nordestino passa por grandes transformações com a abertura de um novo canal de umidade que adentra pelo sul da Bahia e já influencia a região do MATOPIBA.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

“O Oeste baiano, o sul maranhense, o sudoeste piauiense e a faixa tocantinense estão sob influência desse canal de umidade. Essas instabilidades vêm acompanhando o Vale do Parnaíba, atingindo, mais ao norte, a grande Teresina”, detalha o climatologista.

A previsão para Teresina feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta temperatura mínima de 24 graus e máxima de 37 para esta sexta-feira, com a maior parte do dia tendo céu nublado e parcialmente nublado e chances de chuva isoladas. Já para o fim de semana, a previsão é de céu encoberto com muitas nuvens e altas chances de precipitação.

Maria Clara Estrêla