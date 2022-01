Rodovia que liga os municípios Curimatá e Morro Cabeça no Tempo rompe devido às chuvas

Um trecho da Rodovia PI-256, que liga os municípios Curimatá e Morro Cabeça no Tempo, localizados no sul do Piauí, rompeu devido às fortes chuvas que atingiram a região na madrugada desta segunda-feira (10).

De acordo com relato de moradores, o trecho que rompeu vem se desintegrando há algum tempo. “Esse trecho da rodovia vem se desintegrando desde o ano passado”.



Trecho da rodovia PI-256 rompeu devido às fortes chuvas (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Ainda segundo os relatos, este já era um problema esperado devido a grande quantidade de chuvas que vem ocorrendo. Na madrugada desta segunda, o acúmulo de água foi cerca de 130 mm. “Já esperávamos que isso ocorresse, principalmente porque o asfalto da rodovia está mal feito”.



Os prefeitos dos municípios de Curimatá e Morro Cabeça no Tempo estiveram no local para verificar quais medidas podem ser tomadas a fim de solucionar o problema e ajudar os moradores que foram afetados.



Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) informou que equipes já foram ao local avaliar os reparos emergenciais que devem ser executados no trecho para retomada da trafegabilidade da rodovia.



Adriana Magalhães