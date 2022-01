Sob risco de inundação, Miguel Alves decreta situação de emergência

A Prefeitura de Miguel Alves publicou, na última sexta-feira (07), um decreto de situação de emergência para toda a extensão territorial do município devido ao risco de inundações e alagamentos. O decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios.





De acordo com a prefeitura, o documento leva em consideração o início do período chuvoso e as fortes precipitações que caíram sobre o município nos últimos dias, além da elevação do nível das águas do Rio Parnaíba em decorrência da abertura das comportas da Barragem da Boa Esperança.



Foto: Prefeitura de Miguel Alves Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do Velho Monge na região do Coelho Neto, estação mais próxima de Miguel Alves, estava em 628 cm na noite deste domingo (09). Ainda de acordo com a gestão municipal, várias casas já foram inundadas com o aumento do nível do rio Parnaíba e o município não possui recursos financeiros para prestar assistência às famílias afetadas. Além disso, muitas famílias continuam residindo e trabalhando às margens do Rio Parnaíba. O decreto abrange a área urbana e zona Rural de Miguel Alves e terá vigência de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período.



