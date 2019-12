Revisão de veículo ajuda a evitar incidentes durante viagens nas estradas

As férias de fim de ano são uma das épocas que mais movimentam as estradas de todo o país. Por isso, seja para viagens curtas ou longas, o recomendado é que seja feita uma revisão no carro para evitar imprevistos ao longo do caminho.



A Polícia Rodoviária Federal recomenda que, durante o planejamento da viagem, o motorista se informe sobre as distâncias, condições de tempo, existência de pontos de parada e postos de combustíveis. Assim como, certifique-se da documentação e realize uma revisão preventiva no automóvel.

Leia também: PRF intensifica fiscalização a partir deste final de semana no Piauí

Pneus

Para uma boa revisão, é importante observar a pressão dos pneus e do estepe para ver se não há nenhum furo. Na sequência, recomenda-se calibrá-los, considerando uma reserva de 10 libras a mais para o estepe, já que a pressão pode diminuir um pouco caso chegue a hora de usar. Balanceamento e alinhamento também são itens importantes a serem incluídos durante a vistoria.

Elementos essenciais

Outros aspectos importantes a serem conferidos são: limpador de para-brisas – para isso cheque se as lâminas, borrachas e hastes estão em bom estado e seguros; confira se a bateria não está fraca, se o motor de partida e o alternador funcionam bem; analise as lâmpadas e fusíveis do carro, e caso precise de manutenção, realize a troca.



Itens como pneus, estepe, nível do óleo e de água devem ser checados antes de pegar a estrada - Foto: Arquivo O Dia



Óleo e água

Confira se a data de vencimento do óleo do motor está próxima da data de viagem, se estiver, talvez seja melhor trocar conforme indicações no manual do proprietário, considerando a troca do filtro também. No mesmo lugar dá pra checar se o nível de água está correto, aproveite e verifique. Saia da sua cidade com o tanque cheio.

Conte com o seu mecânico

Para a substituição ou reparação de alguns elementos é ainda mais importante contar com a ajuda de profissionais especializados no assunto. Mas, para que nada seja esquecido, inclua no check-list a verificação das velas e cabos, pois falhas neste sistema podem gerar desgaste e comprometer a vida útil de outros componentes; a correia dentada, já que o seu rompimento pode danificar o motor; radiador - que sempre há uma data limite para troca do líquido de arrefecimento do motor que deve ser respeitada, incluindo verificação na bomba d’água, ventoinha e dos marcadores de temperatura no painel. O nível do fluído de freio pede uma inspeção com mais cautela, assim como, a verificação de toda a suspensão (amortecedores, molas, buchas, bandejas, pivos e terminais).

Jornal O Dia