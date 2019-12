PRF intensifica fiscalização a partir deste final de semana no Piauí

A partir deste final semana aPolícia Rodoviária Federal intensifica o trabalho de fiscalização nas estradasfederais do Piauí. É o início das operações de final de ano realizadas para coibir infrações e garantir a segurança de quem vai pegar a estrada para Natale Réveillon.

Para reforçar as ações ostensivas, a superintendência da PRF Piauí deslocou os policiais que atuam nos setores administrativos do órgão para as operações de campo das unidades operacionais e nos postos distribuídos no Piauí.

O inspetor Alexsandro Limaexplica que durante todo o mês de dezembro ocorre um aumento nos números de veículos que trafegam pelas rodovias do Estado. A explicação está no período de férias e as festas de fim de ano. Isso faz com que as pessoas procurem municípios do interior e a região litorânea. Há também um fluxo de veículos que saem de outros estados para o Piauí.

Intensificação da fiscalização quer garantir segurança no final do ano (Foto: Arquivo)

A preocupação este ano é o tráfego nas saídas de Teresina, devido obras de duplicação que acontecem nesses locais. Já na região sul, a BR 135 tem atenção redobrada da PRF também devido a duplicação.

“No mês de dezembro há um deslocamento constante de veículos principalmente na BR 135, o que preocupa a Polícia Rodoviária Federal tendo em vista que apenas parte dela está alargada. De Bom Jesus até a divisa com a Bahia, essa complementação não foi feita. A BR 343, que leva ao litoral, é outra rodovia de intenso movimento”, afirmou Alexsandro Lima. “Atenção nas saídas de Teresina pela BR 343 e BR 316”, completou.

A orientação da PRF é respeitar a sinalização principalmente nos trechos que recebem obras. O limite de velocidade nesses pontos é reduzido. Como há previsão de chuvas para o período, os condutores devem ficar atentos aos sistemas de freios, iluminação e suspensão.

Otávio Neto