Região da Grande Teresina concentra 37% de toda a população piauiense

O Piauí possui uma grande concentração populacional. É isto o que aponta o levantamento das Estimativas da População para 2021 divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE. De acordo com os dados, o Piauí possui neste um total de 3.289.290 habitantes sendo que a grande maioria deles (44%) vive em apenas dez municípios. Chama a atenção o fato de que a Rede Integrada de Desenvolvimento (RIDE) da Grande Teresina concentra 27% de toda a população do Estado.



A RIDE Grande Teresina é composta pelas cidades de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau D’Arco, União, Nazária, Timon e a capital piauiense. Juntas, estas cidades somam um contingente populacional de 1.233.220 habitantes.

Vale lembrar que o IBGE trabalha apenas com projeções populacionais por causa da não realização do censo demográfico em 2020 por conta da pandemia. Em 2021, o Instituto também deixou de fazer a pesquisa por conta da redução de verbas destinadas para o projeto. Pelas estimativas, o Piauí é nono estado menos populoso do Brasil e apresentou um aumento de apenas 023% em sua projeção populacional de 2020 para 2021 . Somada, a população piauiense equivale a somente 1,5% do total de habitantes que o país possui (213.317.639).



População do Piauí está concentrada em 10 municípios

Dez municípios piauienses formam a região mais populosa do Estado. De acordo com o INGE, Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Barras, Campo Maior, União, Altos e Esperantina respondem pelos maios índices populacionais concentrando 44% do total de habitantes do estado. Juntas, estes municípios somam mais gente que a RIDE Grande de Teresina: 1.447.087 habitantes.

Todo o restante da população do Piauí está espalhada entre os outros 214 municípios, que somam 1.842.203 pessoas, um total de 56% do contingente populacional do estado. Um dado interessante que o IBGE pontua é que a maior parte das cidades piauienses possuem até 10 mil habitantes. São 160 municípios nesta condição, o que representa 71,4% do total de municípios do Estado. Nesses locais, vivem 26,2% dos habitantes do Piauí, o que equivale a 861.329.

Chama atenção a cidade de Miguel Leão, que com seus 1.239 habitantes, figura entre as cidades menos povoadas do Brasil.



Teresina ocupa o 18º lugar no ranking populacional brasileiro

Conforme as projeções do IBGE, Teresina possui em 2021 871.126 pessoas. Em quantidade de população, a capital piauiense fica em 18º lugar quando comparada às demais capitais brasileiras. Em termos proporcionais, a população teresinense representa só 1,7% do contingente populacional das capitais do país.

Estimativas da população não incorporam efeitos da pandemia

Essas estimativas populacionais não incorporam os efeitos da pandemia. De acordo com o gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi, dados preliminares do Registro Civil e do Ministério da Saúde apontam para um excesso de mortes, principalmente entre idosos, e uma diminuição dos nascimentos. É possível que também tenham ocorrido alterações nos fluxos migratórios. As implicações disso no tamanho da população, contudo, serão verificadas a partir do próximo Censo Demográfico.

“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os estados e o Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, explica Minamiguchi.

