Redação: professor dá dicas de possíveis temas da prova do Enem 2021

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro de 2021 (edição regular) e entre os dias 09 e 16 de janeiro de 2022 (novas inscrições, PPL e reaplicação). Dentre as provas mais aguardadas, está a Redação, que sempre causa uma apreensão nos candidatos devido ao tema.



Para deixar os alunos mais aliviados, Francisco Rufino, professor de Redação do Pré-Enem da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), citou alguns assuntos que podem ser temas da redação do Enem 2021. Ele lembra que os candidatos devem saber diferenciar o eixo temático e o recorte temático, o que facilita na compreensão e desenvolvimento da redação.

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Segundo ele, as minorias costumam ser abordadas nas redações do Enem e este ano não deve ser diferente. Meio ambiente, pessoas e inclusão social estão entre os possíveis temas.

VEJA TEMAS

Eixo Temático: Meio Ambiente

Recorte Temático : Carros elétricos

Comentário : “Alguns países já estão muito avançados nessa tecnologia de, em um futuro bem próximo, em 2025, já oferecer à população carros movidos a energia limpa, e o Brasil está muito atrasado neste projeto. Eles querem que, para 2025, 10% dos carros federais sejam elétricos, ou seja, ainda nem se pensa em oferecer carros movidos com energia limpa para os brasileiros”, disse.

Eixo Temático: Grupo de Pessoas

Recorte Temático: Crianças

Comentário: “Vimos que durante a pandemia tem crescido muito a violência contra crianças. Poderia também ser algo relacionado ao trabalho infantil”, comenta.

Eixo Temático: Grupo de Pessoas

Recorte Temático: Idosos

Comentário: “Os desafios para enfrentar a violência contra os idosos, seja financeira, doméstica, abandono e maus tratos”, diz.

Eixo Temático: Minorias

Recorte Temático: Autismo

Comentário: “Os desafios para inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho”, comenta.

O professor aconselha que, independente de qual seja o tema, o candidato tente associar a temática proposta a trechos de músicas, séries ou filmes. Rufino também orienta que os alunos não iniciem a redação com frases óbvias e clichês. A dica é apostar em orações diferentes e que, em geral, fogem do senso comum.



“Isso enriquece demais a redação. É sempre bom iniciar a redação com essa associação de outras áreas do conhecimento. Essa é uma exigência da Competência II, que avalia a compreensão que o aluno tem da proposta e a relação que ele faz com outras áreas do conhecimento, além de evitar iniciar de maneira clichê, como milhões de candidatos, como ‘Atualmente’, ‘No mundo de hoje’, ‘Hoje em dia, no Brasil’. Comece com uma frase filosófica, um trecho de uma canção ou passagem de série/filme, associando ao tema, enriquece a redação”, orienta o professor.



Piauí tem mais de 73 mil inscritos no Enem

Para o Enem 2021, 73.155 candidatos piauienses se inscreveram para participar das provas, na edição regular. Entretanto, o certame conta com 6.820 novos inscritos e 1.090 pessoas privadas de liberdade que também irão realizar as provas.



Confira o cronograma Enem 2021:



Cartão da Inscrição: após o dia 25 de outubro;

Aplicação das Provas: 21 e 28 de novembro;

Gabarito: 02 de dezembro;

Cartão da Inscrição (novos inscritos e PPL): Após o dia 06 de dezembro;

Aplicação das Provas (novos inscritos e PPL): 09 e 16 de janeiro;

Gabarito: 20 de janeiro;

Resultado: data a definir.

