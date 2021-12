Quatro municípios concentram mais da metade do PIB do Piauí

Teresina, Parnaíba, Picos e Uruçuí foram responsáveis por gerar 52,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Piauí em 2019. O PIB é a soma dos bens e serviços finais produzidos em um local, em um dado período de tempo. Divulgados hoje (17), os dados por município foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Secretaria de Planejamento do Piauí (SEPLAN/PI), por meio da Superintendência de Pesquisas Econômicas e Sociais (CEPRO).

O PIB 2019 do Piauí foi avaliado em R$ 52,7 bilhões, conforme divulgado pelas entidades em novembro de 2021. Os resultados por município mostram que Teresina foi responsável pela maior parcela do montante, com PIB de R$ 22 bilhões em 2019, o que corresponde a 41,7% do total. Parnaíba vem em seguida, com PIB 2019 de R$ 2,6 bilhões, representando 5%. O PIB 2019 de Picos foi de R$ 1,6 bilhão e o de Uruçuí foi de R$ 1,4 bilhão, o que equivale a 3,2% e 2,8% do total, respectivamente.



Juntos, os quatro municípios produziram R$ 27,7 bilhões em 2019. Os outros 220 municípios do Piauí produziram a parcela de 47,3% restante do PIB do estado em 2019, o que corresponde a aproximadamente R$ 25 bilhões



