Piauí: Administração Pública é a principal atividade econômica dos municípios

“Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social” foi a principal atividade econômica de 91,5% dos municípios do Piauí em 2019. Esse setor da economia teve a maior contribuição para o Valor Adicionado Bruto (VAB) em 205 dos 224 municípios do estado, conforme levantamento feito pelo IBGE em parceria com a CEPRO.

O Piauí foi um dos cinco estados do país em que mais de 90% da municipalidade apresentou a atividade de Administração Pública como principal responsável pelo VAB. Também tiveram essa característica o Acre, Roraima, Amapá e Paraíba. Por outro lado, apenas 9,9% dos municípios de São Paulo tinham essa predominância.



Do restante dos municípios piauienses, nove tiveram como principal atividade econômica a “Agricultura, inclusive apoio à agricultura e pós-colheita”. Cinco municípios receberam maior contribuição da área de “Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação”. Em quatro, “Demais serviços” teve maior representatividade e apenas um teve como destaque “Indústrias extrativas”.



No Brasil, menos da metade (48,9%) dos municípios, o equivalente a 2.726 dos 5.570, tiveram a “Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social” como principal atividade econômica.



Com informações do IBGE