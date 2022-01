Prova do concurso da PM acontece neste domingo (30)

Acontece hoje (30), o concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar. Ao todo, mais de 40 mil candidatos devem participar do certame, que oferece 1 mil vagas para soldados e 40 para oficiais. O reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Evandro Alberto, reforça para que os candidatos se atentem às normas do edital e cartão de inscrição.

“A recomendação é que o candidato siga as instruções que estão no cartão de inscrição e no edital. As normas do edital deverão ser cumpridas à risca para que tenhamos um concurso, que é o maior já realizado para a Polícia Militar no Estado do Piauí, realizado com segurança e tranquilidade”, enfatiza.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), em conjunto com o Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos da Universidade Estadual do Piauí (Nucepe) e a Polícia Militar, definiram um plano de segurança para a realização do certame.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Rubens Pereira, conta que foi objetivada a necessidade do envolvimento de policiamento ostensivo nos locais de aplicação de prova. “São mais de 40 mil candidatos inscritos, é o maior concurso da história da polícia militar, com mil vagas disponíveis. Então, para a segurança daqueles que irão se deslocar aos locais de realização das provas, estamos destinando viaturas policiais”, explica.

O comandante da Polícia Militar, coronel Lindomar Castilho, conta que serão destinados mais de 300 homens para a segurança do certame. “Serão 300 homens com auxílio de viaturas policiais para a segurança da realização do certame. Ao todo, serão 126 locais de realização das provas, onde será realizada revista nos candidatos com detector de metais”, conta.v

