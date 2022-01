Concurso da PM: cerca de 40 mil candidatos devem fazer a prova neste domingo (30)

Acontece, neste domingo (30), a prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Piauí. Cerca de 40 mil candidatos devem participar do certame, que oferece 1 mil vagas para soldados e 40 para oficiais. As provas estavam marcadas, inicialmente, para o dia 05 de dezembro de 2021, mas foram adiadas devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado.



A Secretaria de Segurança do Piauí, juntamente com o Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos da Universidade Estadual do Piauí (Nucepe) e a Polícia Militar do Piauí se reuniram nesta quarta-feira (26) para definir as estratégias do certame. Para garantir a segurança dos candidatos e dos 4 mil aplicadores de prova, cerca de 130 militares estarão envolvidos, que serão alocados em 126 locais.



Lindomar Castilho, comandante da PM-PI, destacou que o número de policiais poderá aumentar, de acordo com a necessidade da Nucepe. “Pode ter algum local sensível e que a comissão necessite de um acompanhamento maior da PM, além do que já planejamos. São 126 locais, que devem ter feito um ajuste a mais do inicial, mas para cada local estamos designando equipes de policiais para garantir a segurança, naquilo que cabe à Polícia Militar”, disse.

O coronel Rubens Pereira, secretário de Segurança Pública do Piauí, destacou que a reunião visa estabelecer estratégias que garantam a segurança de todos os envolvidos no certame. “Temos que verificar que não são apenas os locais de votação, mas também o fluxo do trânsito, para que não sejam afetadas pela violência. Estamos pensando também para evitar fraudes no concurso. Queremos um concurso imparcial, que selecione para a Polícia Militar os melhores”, frisou.



O reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Evandro Alberto, destaca que a quantidade de candidatos superou as expectativas da Nucepe. Inicialmente, o concurso iria ofertar 600 vagas, mas foi elevado para 1 mil. Quando as inscrições foram encerradas, cerca de 27 mil candidatos estavam disputando o certame. O reitor destacou que serão seguidas as recomendações sanitárias para evitar contaminação pela Covid-19, como distanciamento social.

Questionado sobre a exigência do passaporte/certificado de vacinação contra o novo coronavírus aos candidatos no momento de aplicação da prova, Evandro Alberto destacou que será seguido o que está previsto no edital. Entretanto, não há esta informação do documento disponível no site da Nucepe.

