Prouni: inscrições para lista de espera abrem nesta terça (17)

Nesta terça (17) e quarta-feira (18), serão abertas as inscrições da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), estudantes que não foram selecionados na segunda chamada do programa terão uma última chance de ingressar no ensino superior este ano.

Os selecionados no programa podem receber bolsas de 50% ou 100% em instituições de todo o país. O resultado será divulgado na próxima quarta-feira (20) no site oficial do Prouni.

Documentação

Segundo o Ministério da Educação, os selecionados nessa etapa terão entre os dias 23 e 27 de agosto para comprovar as informações prestadas por meio de documentação. No segundo semestre de 2021, o programa oferece 134.329 bolsas de estudo - 69.482 integrais e 64.847 parciais - em mais de 10 mil cursos de quase mil instituições particulares de ensino superior.

Critérios

Para obter uma bolsa integral, o interessado precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. No caso de bolsas parciais (50%), é preciso comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa da família, de até três salários mínimos.

