Projeto arrecada doações para o Dia das Crianças em Teresina

Empatia, engajamento e ação são os três pilares do projeto The Acolher que está arrecadando alimentos, brinquedos e produtos de limpeza para doar à Casa de Acolhimento Reencontro, que faz atendimento a menores em situação de vulnerabilidade social em Teresina. A ação é alusiva ao Dia das Crianças e a entrega das doações está marcada para o dia 19 de outubro.

O projeto The Acolher é formado por 150 voluntários e não possui patrocínio nem apoio governamental. Leonora Sousa, estudante de Licenciatura em Geografia, é voluntária do projeto e conta que as atividades já estavam sendo planejado há alguns meses, mas iniciou efetivamente nas redes sociais em setembro.

“Não temos um público-alvo, o foco principal é levar alegria para as pessoas. Aos orfanatos, moradores de rua, casa de idosos, e outras ações que pretendemos fazer. Nossa primeira acolhida foi mês passado. O momento era pra conhecermos nossos voluntários e aproveitamos para debater sobre o Setembro Amarelo”, explica.



Voluntários se reúnem para realizar ações sociais na cidade - Foto: O Dia



A próxima ação do grupo será voltada para crianças que estão passando pelo processo de reintegração familiar. A Casa Reencontro, localizada na Rua Prof. Odilo Ramos, bairro Morada do Sol, abriga crianças de 0 a 12 anos incompletos e que sofreram alguma violação dos seus direitos. O Conselho Tutelar é responsável por encaminhar essas crianças ao abrigo.

“Lá eles possuem aproximadamente 30 crianças e os nossos voluntários já realizaram outras ações no local. Desta vez, estamos arrecadando açúcar, mucilon, polpa de frutas, leite ninho, saco de lixo, desinfetante, pilha palito, tinta para rosto, pincéis, brinquedos [novos e seminovos], além de quantia em dinheiro”, relata.

Um dos locais de entrega do material fica localizado na Universidade Estadual do Piauí, campus Torquato Neto, bairro Pirajá. Os interessados em ajudar podem procurar a Coordenação de Jornalismo pela manhã ou a Sala 01 no Setor 15, à tarde.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia