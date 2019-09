Grupo de Teresina arrecada gibis para doar para crianças carentes

Uma campanha está arrecadando gibis para crianças carentes da capital. A ação, realizada por três amigos especialistas e apaixonados por histórias em quadrinhos, acontece pelo terceiro ano consecutivo. “Acreditamos que é uma forma de levar um pouco de alegria a essas crianças, e ainda promover a formação de bons leitores”, lembrou Bernardo Aurélio, quadrinhista e professor.



Veja o vídeo da entrega das doações no primeiro ano (2017):



No primeiro ano, em 2017, a maior parte do material arrecadado foi doada a uma biblioteca comunitária no bairro Satélite, na zona Leste da cidade. “Na verdade, gostaríamos também de contar a com a participação de pessoas, entidades ou empresas, que tenham interesse de juntar a nós e participar de alguma forma. Sabemos que as carências são muitas. Queremos levar os gibis, mas outras contribuições são sem sempre bem vindas”, destacou o jornalista Marcelo Costa.



Uma campanha está arrecadando gibis para crianças carentes de Teresina. Reprodução



No ano passado, as revistas foram doadas para crianças carentes entendidas no Projeto Sentinelas, na Vila Mocambinho 3. “Sabemos da alegria e da importância que isso traz a essas crianças. Foi algo que marcou muito a nossa infância. Por isso nos traz muita alegria levar isso para outros meninos e meninas”, ressaltou o cartunista Jota A.

Quem quiser fazer a doação deixar na Livraria Quinta Capa Quadrinhos, localizada na Rua Dirce Oliveira, 3047, próximo a Universidade Federal do Piauí, ou entrar em contato através do whtasapp (86) 99942-4905.









ASCOM