Profissional de Saúde de Piracuruca testa positivo para Covid-19

A Secretaria de Saúde de Piracuruca informou que uma profissional de saúde do município, de 56 anos, que prestou atendimento ao prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, que morreu no dia 27 de março por causa do novo coronavírus, testou positivo para doença. O prefeito tinha 57 anos e foi o primeiro óbito por Covid-19 registrado no Piauí.



Conforme a Secretaria de Saúde de Piracuruca, Antônio Lima deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. José de Brito Magalhães no dia 27 de março em estado grave, mas não resistiu. No dia seguinte, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou que a morte do prefeito foi provocada pela Covid-19.

Diante a situação, nove profissionais de saúde do município, que atenderam o prefeito no Pronto-Socorro, foram colocados em quarentena. Eles passaram por testes rápidos para identificar uma possível contaminação por coronavírus. Os profissionais não foram notificados como casos suspeitos, pois não apresentam sintomas gripais.

No dia 06 de abril, o Laboratório Central do Piauí (Lacen) liberou os resultados de sete investigados: seis deles deram negativos e um positivo para covid-19. Outro dois resultados ainda estão em analise. A profissional de saúde com resultado positivo está afastado de suas funções laborais, cumprindo quarentena e com boas condições de saúde.

Não assintomáticos

Por fim, a Secretaria de Saúde de Piracuruca informou que uma pessoa infectada pelo coronavírus pode chegar a nem desenvolver sintomas. Embora a doença tenha um padrão de proliferação bastante elevada, 80% das pessoas que entram em contato com ele não apresentam sintomas. Os Protocolos do Ministério da Saúde e da Sesapi não recomendam a notificação de casos assintomáticos, mas apenas de casos moderados, graves e suspeitos com resultado positivo.

Veja nota na íntegra

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2020 – CORONAVÍRUS

De modo a prevalecer o princípio da transparência no acesso às informações de interesse público, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca – PI, através da Coordenação Municipal de Vigilância Epidemiológica, tem o compromisso de manter a população informada. Desde o início dos alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretaria Municipal de Saúde elaborou o Plano de Contingência do COVID-19, a partir desta data vem divulgando diariamente 02 (dois) Boletins de Casos Suspeitos de Coronavírus, sendo um de pessoas RESIDENTES em Piracuruca e, outro de OCORRÊNCIA de atendimentos prestados a pessoas de outros municípios, nos serviços de saúde municipal.

No dia 27 de março 2020, o então Prefeito de São José do Divino – PI, Sr. Antonio Nonato Lima Gomes, conhecido por Antonio Felícia, deu entrada em estado grave no Pronto Socorro de Piracuruca, mas não resistiu. No dia seguinte, a Secretaria Estadual da Saúde do Piauí – SESAPI confirmou que a morte do prefeito foi causada por COVID-19, o primeiro caso de óbito confirmado no Piauí.

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca – PI afastou e colocou em quarentena todos os 09 (nove) profissionais de saúde que participaram do atendimento ao prefeito.

Após visita do Secretário Estadual da Saúde, Florentino Neto ao município de Piracuruca, foi orientado e disponibilizado kits para coletar swab naso e orofaríngeo de todos os profissionais de saúde.

Vale destacar que o PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO COVID-19 / SESAPI, estabelece as orientações específicas para o Manejo Clínico:

Casos leves:

1. Não internar, não notificar, não coletar swab naso e orofaríngeo;2. Isolamento domiciliar por 14 dias (se for profissional de saúde, avaliar realização de teste rápido).

Assim com base neste protocolo e nas recomendações feitas pela equipe técnica da SESAPI, foram coletados swab da nos e orofaríngea dos 09 (nove) profissionais de saúde plantonista na noite do falecimento do prefeito. NÃO SENDO NOTIFICADOS esses profissionais como CASOS SUSPEITOS, pois nenhum destes tinha SINTOMAS GRIPAIS, e assim, não atendiam aos critérios técnicos de caso suspeito de COVID-19.

Na data de hoje 06 de abril de 2020, as 18:00hs, o Laboratório Central do Piauí – LACEN – PI, liberou o resultado do exame de 07 (sete) dos profissionais investigados. Destes, 06 (seis) tiveram resultado NEGATIVO e, 01 (um) teve resultado POSITIVO para COVID-19. E são aguardados os resultados de mais 02 (dois) exames.

Esse profissional de saúde com resultado POSITIVO encontra-se afastado de suas funções laborais, cumprindo quarentena e com boas condições de saúde.

Vale ainda informar que uma pessoa infectada pelo Coronavírus pode chegar a nem desenvolver sintomas. Embora ele tenha um padrão de proliferação bastante elevado, 80% das pessoas que entram em contato com ele não apresentam sintomas. E assim, os Protocolos do Ministério da Saúde e da SESAPI não recomendam a notificação de casos assintomáticos, mas apenas de casos moderados, graves e suspeitos com resultado positivo.

Piracuruca-PI, 06 de ABRIL de 2020.

Adriana Silva Fontinele

Secretária Municipal de Saúde

Adriana MagalhãesJorge Machado