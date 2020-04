Professor da UFPI recebe alta após diagnóstico de cura da Covid-19

O professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI) Cleanio Lima, de 40 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (20/04) do hospital que estava internado em Teresina com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A liberação aconteceu depois que novos testes realizados apontaram que ele estava curado da infecção.

Chefe do Departamento de física da UFPI, a professora Gardênia Pinheiro comemorou a cura de Cleanio. “É com imensa alegria e gratidão a Deus que informo que o professor Cleânio Lima recebeu alta do hospital (hoje - 20/04) e está curado”, revelou em comunicado oficial. “Em nome do professor Cleânio e de sua família, agradeço a todos pelas orações e mensagens de apoio”, completou.

Com a alta médica, o professor universitário seguirá em isolamento social em casa e sendo monitorado por uma equipe de saúde. Cleanio deu entrada na unidade de saúde no dia 26 de março apresentando problemas respiratórios. Dias depois veio a confirmação da Covid-19. Durante a internação, o professor chegou a ser intubado e submetido à ventilação mecânica.

Segundo o boletim do último domingo (19) da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), 75 pessoas internadas por coronavírus já haviam recebido alta médica. Ao todo, o Piauí tem 158 casos confirmados. Desses, 34 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até agora já foram 12 óbitos e 2.331 casos descartados.

Otávio Neto