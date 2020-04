Professor de Física da UFPI é diagnosticado com coronavírus

O professor de Física da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Cleanio da Luz Lima, de 40 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele está internado desde o dia 26 de março em um hospital particular de Teresina, que confirmou a informação por meio de um boletim médico nesta sexta-feira (03). Esse é o 20° caso confirmado de Covid-19 no Estado.



Foto: Boletim Médico / Divulgação Unimed Primavera

Segundo o boletim, Cleanio encontra-se estável, com melhora clínica e segue intubado respirando por ajudas de aparelhos (ventilação mecânica), sedado e com boa circulação sanguínea.

Cleanio é professor, doutor em Física, pesquisador do CNPQ e viajou para o Rio de Janeiro no dia 13 de março para participar de uma banca de pós-graduação. Ele retornou a Teresina no dia seguinte.

Na semana passada, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou que estava esperando o resultado do exame do professor e que estava tomando todas as medidas preventivas de combate ao coronavírus. A UFPI disse ainda que, na época, o professor procurou um hospital, mas foi liberado porque apresentou quadro de gripe.

Adriana MagalhãesJorge Machado