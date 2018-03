PRF vai pedir extensão do prazo para envio de laudo de acidente

“Nós nunca tínhamos visto no Piauí uma ocorrência que deixou cenário semelhante a uma cena de guerra”, foi o que atestou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, inspetor Welendal Tenório, ao comentar o grave acidente que vitimou duas pessoas fatalmente e deixou uma gravemente ferida na BR-343 .



A PRF vai pedir a prorrogação da entrega do laudo da ocorrência, devido ao maior grau de destruição dos veículos envolvidos. “Nós geralmente entregamos em cinco dias úteis, mas como os veículos ficaram bastante danificados, teremos que ter mais cautela e vamos estender esse prazo, mas sem dar ainda uma data específica para concluir a análise pericial”, explica o inspetor.

Os destroços da BMW e do New Beetle ficaram espalhados por um reio de 30 metros na BR-343, tenso sido encontradas peças inclusive dentro do rio que passa por baixo da ponte onde houve a colisão. Por conta da perícia, a rodovia passou cerca de quatro horas interditadas, resultando na formação de um engarrafamento quilométrico.

Pelos dados colhidos no local do acidente e por meio da análise das câmeras de segurança que registraram o movimento na BR, a PRF acredita que possa ter havido excesso de velocidade por parte dos veículos envolvidos. “Nas imagens podemos ver a diferença na velocidade de tráfego imprimida pela BMW e pelo New Beetle em relação aos outros carros que transitavam dentro do limite permitido”, afirma Welendal. Segundo a PRF, ainda não é possível determinar a velocidade exata em que os veículos se encontravam.

As vítimas

O velório de José Luís de Paiva Igreja Segundo acontece em uma funerária localizada na Avenida Miguel durante a manhã de hoje. Já o ocupante da BMW, Pedro Barbosa de Carvalho Filho, está sendo velado em uma residência no bairro Acarape. Seu enterro acontece no final da manhã no Cemitério São Judas Tadeu, bairro São Cristóvão.

Com relação à terceira vítima do acidente, identificada apenas como João Neto, ele se encontra internado em um hospital particular de Teresina e seu estado é considerado estável, sem apresentar risco de morte.

Maria Clara Estrêla