Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em acidente na BR-343

Um grave acidente envolvendo dois veículos, resultou na morte de duas pessoas e deixou outra gravemente ferida. O fato aconteceu na manhã deste domingo (18), por volta de 08h40, no Km 282, da BR- 343, próximo ao município de Campo Maior. Um dos carros pegou fogo, e o outro ficou totalmente destruido. Os destroços ficaram espalhados por toda pista.



Foto: Reprodução

De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), trata-se de uma colisão traseira entre dois veículos “de passeio”, de modelos BMW e New Beetle (conhecido como novo fusca). Com a colisão, os veículos se chocaram na cabeceira de uma ponte. Ainda não é possível afirmar o número total de pessoas envolvidas no acidente.

A principal suspeita é de que os condutores estavam em alta velocidade e um desnível na pista os tenha feito perder o controle. As vítimas ainda não foram identificadas. Duas morreram no local e uma terceira foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

A PRF e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) foram acionados e estão no local realizando os primeiros atendimentos.



Fotos: Reprodução

Nayara FelizardoGeici Mello