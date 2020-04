PRF: Op. Semana Santa segue normalmente apesar da restrição do transporte

Ao contrário do que geralmente se registra em feriados prolongados, este ano as rodovias que cortam o Piauí deverão tem um fluxo bem mais reduzido de veículos e passageiros durante a Semana Santa. É que com os decretos estaduais restringindo a circulação de pessoas entre os municípios, espera-se que a maior parte dos piauienses permaneça em casa e nem cheguem a pegar a estrada nos próximos dias.



Leia também: PM monta barreiras para fazer triagem de quem entra no Piauí vindo do CE

Mas reduzir o fluxo nas rodovias não significa redução da fiscalização. Pelo contrário: este é o momento em que as forças de segurança atuam mais fortemente para garantir que as pessoas permaneçam em casa. A Operação Semana Santa por exemplo, que será deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) na próxima quinta-feira (09), irá acontecer normalmente como em todos os anos, mas o reforço da edição de 2020 será no sentido de garantir a redução do fluxo de passageiros.



Op. Semana Santa segue normalmente apesar da restrição do transporte - Foto: PRF



“A intensificação será feita através do reforço do efetivo em que os policiais vão estar atuando também durante as suas folgas. Eles vão estar fazendo o trabalho de fiscalização ostensiva. As equipes estarão distribuídas nas rodovias, principalmente nos pontos mais críticos para acidentes e ocorrências criminais. A PRF tem este ano um planejamento baseado na redução do fluxo de veículos que vai estar circulando nesse período devido aos decretos governamentais”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF-PI.

A Polícia Rodoviária Federal, no entanto, esclarece que a fiscalização direta quanto à proibição do transporte intermunicipal de passageiros é de responsabilidade do estado que os veículos que não estiverem realizando este tipo de transporte terão sua circulação garantida nas rodovias federais.

A Operação Semana Santa começa na próxima quinta-feira (09) à meia noite e termina no próximo domingo (12).

Maria Clara Estrêla