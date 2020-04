PM monta barreiras para fazer triagem de quem entra no Piauí vindo do CE

O Governo, em conjunto com as forças de segurança, está intensificando a fiscalização de quem entra no Piauí para evitar a disseminação do Coronavírus aqui no estado. Além de proibir a circulação dos ônibus intermunicipais, o Governo também determinou a realização de barreiras policiais nas divisas do Piauí com o Ceará para abordar os passageiros que venham do estado vizinho.



Leia também: Transporte intermunicipal de passageiros está proibido a partir de hoje

É que o Ceará possui atualmente mais de 800 casos confirmados do Novo Coronavírus, o que, segundo as autoridades locais, é motivo de preocupação quanto aos riscos da doença se espalhar aqui dentro do Estado. Daí a necessidade de se fiscalizar aqueles que vem de lá tendo como destino o Piauí ou que apenas usarão o estado como rota de passagem.

Na manhã desta segunda-feira (06), a Polícia Militar enviou 42 homens para atuar diretamente nas sete barreiras que estão sendo montadas na divida do Piauí com o Ceará. Eles fazem parte da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE).

“Esses policiais vão permanecer preliminarmente por 15 dias fazendo um trabalho junto com a Sesapi em abordagens a veículos que vem de outros estados, principalmente ônibus clandestinos”, explicou o tenente-coronel Ramos, comandante do BPRE. De acordo com ele, esses passageiros que entrarem no Piauí passarão por uma triagem para que possam ser monitorados quanto à suspeita de Covid-19.

Maria Clara Estrêla