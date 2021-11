PRF inicia hoje (12) Operação Proclamação da República nas rodovias do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (12) a Operação Proclamação da República 2021 nas rodovias do Piauí. Devido ao feriado, que ocorre na segunda-feira (15), a expectativa é que haja um aumento no fluxo de veículos saindo da capital para diversos destinos do estado e para fora dele. Por isso, as ações serão direcionadas com o objetivo de diminuir os indicadores de acidentalidade e criminalidade, através da intensificação da fiscalização nas rodovias que cortam o estado.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, o planejamento da operação levou em consideração a análise de dados estatísticos, portanto será realizado policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito.



A PRF trabalha com um aumento na quantidade de veículos se deslocando principalmente utilizando a rodovia BR 343 com sentido à região norte do estado. O Balanço final da Operação Proclamação da República 2021 será divulgado a partir de 12h de terça-feira (16).

Restrição de tráfego

Para aumentar a fluidez do trânsito e a segurança, haverá restrição de trânsito a alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Veja os dias e horários no quadro abaixo:

A proibição é referente ao trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE) e abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples.

Orientações para uma viagem segura

A PRF orienta a todos os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, mesmo que seu veículo seja novo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, sistema de suspensão, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás. Observe as regras para o uso da cadeirinha para as crianças. Respeite os limites de velocidade, mantenha distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapasse apenas quando houver plenas condições de segurança e não desvie a atenção do trânsito.

Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco do motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. As paradas eventuais no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a, pelo menos, 30 metros do veículo.

Em caso de restrição de visibilidade em razão de condições climáticas desfavoráveis, a orientação é diminuir a velocidade, sem freadas bruscas; manter o farol baixo ligado (nunca usar farol alto) e sinalizar qualquer mudança de direção.

Telefone de emergência



A PRF disponibiliza a toda a população um telefone de emergência: 191. Se o usuário da rodovia ou quem esteja nas proximidades se depara com uma situação de insegurança de trânsito, violência, criminalidade, vulnerabilidade, incêndio ou qualquer circunstância que necessite de atendimento pela PRF, basta ligar para o telefone 191.