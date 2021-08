Prefeitura de Cajueiro da Praia quer monitorar jumentos da região

A Prefeitura de Cajueiro da Praia vai notificar o ICMBio para a possibilidade de colocar chip de monitoramento em jumentos da região. Recentemente, grupo de proteção aos animais e moradores denunciaram o desaparecimento de vários jumentos na localidade. Os animais que eram vistos com frequência no local, estão desaparecendo, causando preocupação e revolta entre os moradores.

De acordo o prefeito Felipe Ribeiro, a Prefeitura de Cajueiro da Praia irá propor uma reunião com todos os municípios que fazem parte da planicie litorânea para discutir sobre os animais que circulam por toda a região.

Vídeo: Jumentos de Barra Grande estão desaparecendo e população questiona autoridades



O secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente, Thiago Soares, se reuniu com os representantes do grupo de proteção aos animais da região, discutindo sobre as ações municipais no sentido de garantir maior segurança aos animais.

“Já estamos com um projeto que irá destinar um local para manutenção dos animais que circulam por toda a Cajueiro da Praia. Iremos disponibilizar um local e alimentação. Será um local que também contará com apoio dos grupos de defesa dos animais”, enfatiza.





Foto: reprodução/ redes sociais

Está entre as propostas de Cajueiro da Praia, um projeto de Lei que propõe organizar os procedimentos para recolhimento e doação dos animais, bem como prever o pagamento de multa para proprietários que abandonarem seus animais: bovinos, caprinos, suínos, equinos e muares.

“Nosso objetivo é despertar a conscientização entre as pessoas, sejam moradores ou visitantes em Cajueiro da Praia. É preciso respeitar o meio ambiente, com sua fauna e flora e garantir a sobrevivência de todas as espécies. Contudo, o compromisso deve ser de todos. Não sabemos qual destino estão dando aos jumentinhos que desapareceram de nossa região. Mas, estamos juntos com a população no sentido de impedi que esta ação continue”, garante o secretário.

“São animais que cuidamos, alimentamos. Temos a preocupação em cuidar e preservar. Eles fazem parte de nossa história, são símbolos da nossa cultura, das comunidades tradicionais”, ressalta a jornalista Suzane Jales que mora em Barra Grande e faz parte, como voluntária, do grupo Barra Pets.

