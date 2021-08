Vídeo: Jumentos de Barra Grande estão desaparecendo e população questiona autoridades

Os moradores de Barra Grande foram surpreendidos com o sumiço dos jumentos, símbolos do sertão nordestino, que frequentemente eram vistos pela cidade. Há alguns dias, vídeos e fotos que estão circulando nas redes sociais mostram como os animais estão sendo levados.





O ambientalista Dionísio Carvalho se manifestou nas redes sociais pedindo um posicionamento dos órgãos responsáveis no município de Cajueiro da Praia. “Tem algo muito estranho acontecendo, acho que as autoridades devem investigar isso. Jumento também é ser humano e precisa ser bem tratado”, afirma.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A população relata que os jumentos estão desaparecendo sem nenhum aviso prévio e se perguntam o que está acontecendo. A artista visual e moradora de Barra Grande, Renata Reis, comentou nas mídias sociais que esses animais são cuidados e alimentados, têm nomes e amigos. “Nós, da comunidade, ficamos estarrecidos e queremos respostas! Para onde foram levados? Por quê? Pra quem? Queremos nossos amigos de volta!”, pontua.



Ao PortalODia.com, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do Cajueiro da Praia, afirmou que na próxima semana o secretário do meio ambiente vai estar em reunião com as autoridades do município e defensores dos animais. "Estamos providenciando a defesa e procurando os órgãos competentes".



