População relaxa e casos de Covid voltam a subir no Piauí, alerta especialista

Pelo menos 95 municípios piauienses registram casos de Covid-19 nos últimos 15 dias. A cidade de Curralinhos, que fica a 80 km de Teresina, registrou 60 novos casos nas últimas duas semanas. O município tem menos de 4.500 habitantes, o que representa uma taxa de incidência alta para Covid-19.



Entre os 224 municípios do Estado, cidades como São João do Piauí (151), Simplício Mendes (70) e Caldeirão Grande (68) apresentam altas significativas no número de casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 117 novos casos e dois óbitos por Covid-19, no Piauí, de acordo com os dados divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

O pesquisador e membro do Centro de Operações Emergenciais (COE), Emídio Matos, a alta no número de casos depende de um conjunto de possibilidades. Para o pesquisador, algumas delas já eram, inclusive, esperadas.

“A medida em que a vacinação vai avançando, a população vai relaxando mais e se descuidando em relação à proteção individual, como o uso de máscaras e álcool em gel. Além disso, as atividades estão sendo liberadas e estão gerando muitas aglomerações. É importante é alertar a população que, mesmo vacinada, tem que seguir todas as medidas de proteção contra a Covid”, explica Emídio.

Foto: Ascom/ Sesapi

Flexibilização

O Governo do Estado do Piauí publicou no início do mês, o Decreto Nº 20.036 com validade até dia 31 de outubro deste ano, que flexibiliza a realização de eventos, permitindo um público de até 500 pessoas em locais abertos e semiabertos e para até 200 pessoas em ambientes fechados.

Além da realização de eventos, o Piauí retornou com aulas presenciais em caráter obrigatório. A retomada dos estudantes às aulas presenciais para todas as modalidades de ensino começaram na última segunda-feira (18) e segue escala conforme a série escolar. Alunos do 3º ano do Ensino Médio e do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental já retornaram.

