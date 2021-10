Alunos do 5º ao 9º Ano retornam hoje para aulas presenciais obrigatórias no Piauí

A segunda etapa da retomada das aulas presenciais obrigatórias nas escolas estaduais do Piauí acontece nesta segunda-feira (25). Hoje, os alunos das turmas de 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental deve ir para as escolas sob o risco de levarem falta na frequência caso não compareçam. A medida segue o cronograma estabelecido pela Secretaria de Estadual de Educação (SEDUC) para a retomada gradual das atividades presenciais nas escolas piauienses.



Na segunda-feira passada, dia 18, foi a vez dos estudantes do 3º Ano do Ensino Médio em todas as modalidades voltarem para as salas de aula. Eles foram prioridade no calendário por causa da preparação para o Enem, que acontece agora em novembro.

Conforme a Seduc já havia divulgado, o retorno presencial às aulas no Piauí não será obrigatório aos estudantes que apresentarem um pedido formal a ser analisado pelas escolas. Caso a instituição de ensino autorize, o aluno poderá continuar em atividade remota.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Vale lembrar que o cronograma de retomada das aulas presenciais obrigatórias no Piauí segue todos os protocolos e normas previstas pelas autoridades sanitárias para a contenção da covid-19. Aos alunos, professores, funcionários e visitantes das escolas é obrigatório o uso de máscara e de álcool em gel. O distanciamento de 1,5 metros deve ser respeitado por todos.

Em entrevista ao Portalodia.com durante a inauguração das novas instalações da sede da Seduc nesta segunda (25), o secretário de Educação, Ellen Gera, lembrou que todos os protocolos adotados atualmente já vinham sendo testados desde agosto, quando aconteceu o retorno opcional dos estudantes às aulas presenciais na rede pública.

“Nós tivemos cerca de 30% dos estudantes que voltaram de forma opcional. Foi bom por um lado, porque experimentamos os protocolos, testamos, as escolas de adaptaram e deu tempo para aprendermos ainda mais sobre a pandemia e sobre o regramento dentro do ambiente escolar. Agora em outubro retornamos com as turmas de 3º Ano do Ensino Médio e 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e, em novembro, voltam todos os estudantes, mas sempre cumprindo os protocolos”, pontuou Ellen Gera.



Ellen Gera, secretário estadual de Educação do Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Questionado sobre a suspensão das aulas em algumas escolas estaduais que já tiveram casos de infecção por covid entre alunos e professores, o secretário de Educação destacou que a situação está sendo acompanhado de perto pela Seduc e que a secretaria está fazendo avaliações do cenário diariamente com uma equipe de inspeção destacada especialmente para manter diálogo com as escolas.

“Qualquer risco que possa ter a gente vai tomar as medidas que são determinadas no protocolo. A rede está preparada para receber os alunos e todas as escolas apresentaram um plano de retomada. Todas foram analisadas e só as que tiveram autorização foram liberadas”, explicou Ellen Gera. De acordo com ele, 90% da rede estadual de ensino do Piauí está autorizada nesse momento para iniciar esse novo regramento das aulas presenciais obrigatórias.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!