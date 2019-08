População do Piauí cresce e atinge 3,27 milhões em 2019, diz IBGE

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (28), apontam um aumento da população piauiense em 2019. Segundo a estimativa, o estado possui 3.273.778 habitantes. O número representa um crescimento de 54 mil pessoas em relação ao ano passado. Em 2018, a estimativa populacional era de 3.219.257 habitantes. Os dados têm como referência o dia 1º de julho de 2019.







O levantamento do IBGE também mostra que o estado registrará o seu pico populacional por volta de 2030, quando terá uma média de 3,33 milhões de habitantes. A partir deste ano, a estimativa é de que haja uma redução populacional a partir de 2032, podendo chegar a 2.948.119 em 2060, 325 mil habitantes a menos do que nos dias atuais.

População do Piauí cresce e atinge 3,27 milhões em 2019. (Foto: Arquivo O Dia)



A população piauiense total cresceu 0,27% entre 2018 e 2019. Entre 2017 e 2018, havia crescido 0,28%.

Envelhecimento da população

Atualmente, 8,74% da população piauiense possui idade superior aos 65 anos. A população em idade adulta, entre 15 e 64 anos, continua sendo predominante no estado, representando 68,60% do número total de habitantes. Já a população jovem, com idade entre 0 e 14 anos, representa 22,66% do total.

No entanto, segundo o IBGE, esse quadro será revertido até 2060, com a população idosa superando a população jovem. A estimativa é de que até esse período, 24,63% da população será de idosos com mais de 65 anos; 60,31% população estará na idade adulta (15 a 64 anos); e 15,06% será de jovens.

População idosa irá superar a população jovem até 2060. (Foto: Arquivo O Dia)

O envelhecimento da população também é observado através de outro dado divulgado pelo IBGE. O relatório aponta que o índice de envelhecimento da população, ou seja, a relação existente entre o número de idosos e a população jovem numa certa região, que atualmente é de 38,33 no Piauí, chegará a 162,91 em 2060. O cálculo do índice de envelhecimento é expresso em número de residentes com 65 ou mais anos por 100 residentes com menos de 15 anos.

Distribuição percentual de homens e mulheres

Já a distribuição percentual de homens e mulheres continua equilibrada. Os números apontam que as mulheres continuam sendo maioria no estado, com 51,52% do número total de habitantes. A população feminina também continua tendo a maior expectativa de vida ao nascer, com 75,97 anos.

De acordo com o relatório, os homens piauienses possuem uma expectativa de vida inferior a média nacional, que é de 73 anos. No Piauí, a expectativa de vida dessa população ao nascer é de 67,34 anos. A média total no estado, incluindo homens e mulheres, é de 71,59.

Homens piauienses possuem expectativa de vida inferior à média nacional. (Foto: Arquivo O Dia)

Municípios

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, Teresina continua sendo o município mais populoso do estado, com 864 mil habitantes. A capital ocupa a 17º posição no ranking da população das capitais. Em primeiro lugar está a cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes.

No Piauí, os municípios mais populosos, além de Teresina, são: Parnaíba (153 mil), Picos (78 mil) e Piripiri (63 mil), Floriano (59 mil), Barras (47 mil), Campo Maior (46 mil), União (44 mil), Pedro II (38 mil), José de Freitas (39 mil), Esperantina (39 mil), Oeiras (37 mil), Luís Correia (30 mil), Piracuruca (28 mil), Cocal (27 mil), Batalha (26 mil), Corrente (26 mil), Uruçui (26 mil), Canto do Buriti (21 mil), Uruçuí (21 mil), Paulistana (20 mil), São João do Piauí (20 mil), Valença do Piauí (20 mil).

Confira abaixo a lista atualizada de todos os municípios piauienses.

UF: Piauí

Acauã 7.084

Agricolândia 5.139

Água Branca 17.411

Alagoinha do Piauí 7.651

Alegrete do Piauí 4.915

Alto Longá 14.304

Altos 40.524

Alvorada do Gurguéia 5.419

Amarante 17.598

Angical do Piauí 6.788

Anísio de Abreu 9.880

Antônio Almeida 3.164

Aroazes 5.835

Aroeiras do Itaim 2.551

Arraial 4.727

Assunção do Piauí 7.846

Avelino Lopes 11.289

Baixa Grande do Ribeiro 11.586

Barra D'Alcântara 3.951

Barras 47.066

Barreiras do Piauí 3.348

Barro Duro 7.032

Batalha 26.857

Bela Vista do Piauí 4.015

Belém do Piauí 3.566

Beneditinos 10.467

Bertolínia 5.501

Betânia do Piauí 6.205

Boa Hora 6.781

Bocaina 4.500

Bom Jesus 25.179

Bom Princípio do Piauí 5.630

Bonfim do Piauí 5.670

Boqueirão do Piauí 6.407 Brasileira 8.329

Brejo do Piauí 3.875

Buriti dos Lopes 19.781

Buriti dos Montes 8.244

Cabeceiras do Piauí 10.586

Cajazeiras do Piauí 3.559

Cajueiro da Praia 7.642

Caldeirão Grande do Piauí 5.776

Campinas do Piauí 5.613

Campo Alegre do Fidalgo 5.045

Campo Grande do Piauí 5.943

Campo Largo do Piauí 7.279

Campo Maior 46.833

Canavieira 3.950

Canto do Buriti 21.187

Capitão de Campos 11.417

Capitão Gervásio Oliveira 4.100

Caracol 10.916

Caraúbas do Piauí 5.868

Caridade do Piauí 5.067

Castelo do Piauí 19.716

Caxingó 5.424

Cocal 27.787

Cocal de Telha 4.891

Cocal dos Alves 6.153

Coivaras 4.020

Colônia do Gurguéia 6.484

Colônia do Piauí 7.656

Conceição do Canindé 4.803

Coronel José Dias 4.682

Corrente 26.644

Cristalândia do Piauí 8.294

Cristino Castro 10.423

Curimatá 11.388

Currais 4.954

Curral Novo do Piauí 5.343

Curralinhos 4.443

Demerval Lobão 13.817

Dirceu Arcoverde 7.011

Dom Expedito Lopes 6.904

Dom Inocêncio 9.556

Domingos Mourão 4.355

Elesbão Veloso 14.602

Eliseu Martins 4.915

Esperantina 39.737

Fartura do Piauí 5.307

Flores do Piauí 4.463

Floresta do Piauí 2.558

Floriano 59.935

Francinópolis 5.348

Francisco Ayres 4.348

Francisco Macedo 3.184

Francisco Santos 9.319

Fronteiras 11.625

Geminiano 5.442

Gilbués 10.690

Guadalupe 10.499

Guaribas 4.562

Hugo Napoleão 3.877

Ilha Grande 9.426

Inhuma 15.308

Ipiranga do Piauí 9.811

Isaías Coelho 8.549

Itainópolis 11.530

Itaueira 11.019

Jacobina do Piauí 5.741

Jaicós 19.104

Jardim do Mulato 4.504

Jatobá do Piauí 4.865

Jerumenha 4.452

João Costa 3.008

Joaquim Pires 14.354

Joca Marques 5.443

José de Freitas 39.208

Juazeiro do Piauí 5.478

Júlio Borges 5.627

Jurema 4.763

Lagoa Alegre 8.542

Lagoa de São Francisco 6.758

Lagoa do Barro do Piauí 4.655

Lagoa do Piauí 4.064

Lagoa do Sítio 5.177

Lagoinha do Piauí 2.845

Landri Sales 5.295

Luís Correia 30.311

Luzilândia 25.486

Madeiro 8.310

Manoel Emídio 5.349

Marcolândia 8.492

Marcos Parente 4.549

Massapê do Piauí 6.441

Matias Olímpio 10.936

Miguel Alves 33.760

Miguel Leão 1.246

Milton Brandão 6.613

Monsenhor Gil 10.564

Monsenhor Hipólito 7.749

Monte Alegre do Piauí 10.613

Morro Cabeça no Tempo 4.532

Morro do Chapéu do Piauí 6.796

Murici dos Portelas 9.159

Nazaré do Piauí 7.339

Nazária 8.570

Nossa Senhora de Nazaré 4.870

Nossa Senhora dos Remédios 8.692

Nova Santa Rita 4.374

Novo Oriente do Piauí 6.565

Novo Santo Antônio 2.991

Oeiras 37.029

Olho D'Água do Piauí 2.459

Padre Marcos 6.868

Paes Landim 4.129

Pajeú do Piauí 3.389

Palmeira do Piauí 5.043

Palmeirais 14.539

Paquetá 3.945

Parnaguá 10.791

Parnaíba 153.078

Passagem Franca do Piauí 4.313

Patos do Piauí 6.392

Pau D'Arco do Piauí 4.045

Paulistana 20.523

Pavussu 3.677

Pedro II 38.742

Pedro Laurentino 2.536

Picos 78.222

Pimenteiras 12.127

Pio IX 18.425

Piracuruca 28.791

Piripiri 63.742

Porto 12.568

Porto Alegre do Piauí 2.710

Prata do Piauí 3.151

Queimada Nova 8.992

Redenção do Gurguéia 8.778

Regeneração 17.978

Riacho Frio 4.312

Ribeira do Piauí 4.477

Ribeiro Gonçalves 7.341

Rio Grande do Piauí 6.432

Santa Cruz do Piauí 6.240

Santa Cruz dos Milagres 4.019

Santa Filomena 6.253

Santa Luz 5.860

Santa Rosa do Piauí 5.257

Santana do Piauí 4.634

Santo Antônio de Lisboa 6.415

Santo Antônio dos Milagres 2.161

Santo Inácio do Piauí 3.798

São Braz do Piauí 4.448

São Félix do Piauí 2.942

São Francisco de Assis do Piauí 5.755

São Francisco do Piauí 6.423

São Gonçalo do Gurguéia 3.041

São Gonçalo do Piauí 5.015

São João da Canabrava 4.608

São João da Fronteira 6.042

São João da Serra 6.139

São João da Varjota 4.840

São João do Arraial 7.989

São João do Piauí 20.601

São José do Divino 5.346

São José do Peixe 3.745

São José do Piauí 6.705

São Julião 6.363

São Lourenço do Piauí 4.573

São Luis do Piauí 2.644

São Miguel da Baixa Grande 2.452

São Miguel do Fidalgo 3.039

São Miguel do Tapuio 17.662

São Pedro do Piauí 14.291

São Raimundo Nonato 34.710

Sebastião Barros 3.469

Sebastião Leal 4.294

Sigefredo Pacheco 10.041

Simões 14.633

Simplício Mendes 12.711

Socorro do Piauí 4.569

Sussuapara 6.730

Tamboril do Piauí 2.919

Tanque do Piauí 2.765

Teresina 864.845

União 44.485

Uruçuí 21.558

Valença do Piauí 20.918

Várzea Branca 4.947

Várzea Grande 4.391

Vera Mendes 3.077

Vila Nova do Piauí 2.971

Wall Ferraz 4.462

