População teresinense aumentou somente 8,5% em uma década, aponta IBGE

Redução no crescimento populacional. É isto o que se pode esperar para Teresina segundo os dados da Projeção da População 2018, que foi divulgada hoje (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Teresina ocupa atualmente a 17ª posição no ranking nacional as capitais, com uma população total estimada em 861.442 habitantes.



A tendência da diminuição do crescimento e consequente envelhecimento da população da capital é percebida quando se observa a série histórica: em uma década, o número de habitantes de Teresina aumentou somente 8,5% (em 2008, Teresina tinha 793.815 mil habitantes, chegando aos mais de 861 este ano). De 2017 para 2018, este crescimento foi de apenas 1,32% (no ano passado, a Capital tinha 850.198 habitantes).



Um dos pontos que, segundo o IBGE, contribui para esta desaceleração do aumento populacional como um todo é a redução da taxa de fecundidade, que em 2018 é de 1,77 filho por mulher. Segundo as estimativas, em 2060, o número médio de filhos por mulher deverá reduzir ainda mais, chegando a 1,66.

Um reflexo desta desaceleração do crescimento populacional observado em Teresina é que a cidade possui a terceira menor população entre as capitais do Nordeste, tendo uma quantidade de habitantes superior somente às de João Pessoa (800.323 habitantes) e de Aracaju (648.939).

Concentração populacional

Em 2018, pouco mais da metade da população brasileira (57,0% ou 118,9 milhões de habitantes) vive em apenas 5,7% dos municípios (317), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Os 46 municípios com mais de 500 mil habitantes concentram 31,2% da população do país (64,9 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%) possui até 20 mil habitantes e abriga apenas 15,84% da população do país.

O Brasil possui uma cidade com apenas 786 habitantes. Trata-se de Serra da Saudade, em Minas Gerais, que é o município com a menor população estimada de todo o país. Logo em seguida aparece a cidade de Borá, em São Paulo, que possui apenas 836 habitantes. O terceiro municípios menos populoso do Brasil é Araguainha, no Mato Grosso, que conta com somente 956 habitantes.

