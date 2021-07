Policia Militar: Comandante avalia primeiro semestre de 2021

O Comandante Geral do quartel da Polícia Militar, Lindomar Castilho, avalia de forma positiva o primeiro semestre de 2021. Ele afirma que em todos os campos de atuação houve mais prisões, mais abordagens e mais presença da polícia, o que resultou no aumento de 25% das ações com relação ao ano anterior.

O Comandante ressaltou ainda que a Polícia Militar está com operações constantes no litoral piauiense, buscando policiar possíveis locais onde podem ocorrer eventos durante o período de férias.

Foto: Divulgação/Portal O Dia

“Isso revela um trabalho muito consistente e forte dos policiais militares, de norte a sul desse Estado. Esperamos chegar ao final deste ano melhor do que o ano passado. Para se ter uma ideia, o número de prisões feitas pela polícia militar neste semestre teve um crescimento de 25% em relação ao ano passado”, declara o comandante.

Lindomar Castilho também comenta os criminosos reincidentes, que entram e saem do sistema prisional. “Lamentamos também a reincidência, esses criminosos que os policiais prendem todos os dias, entram e saem do sistema prisional. A famosa brecha da lei. Mas, isso não pode servir como desmotivação. Eles saem para as ruas para patrulhar, para prender, não importa se é o mesmo ou se é diferente. O que nos cabe enquanto policial é manter o padrão de abordagem e de atendimento à população”, afirma.

Vacinação

A respeito da vacinação dos policiais, o comandante afirma que boa parte das equipes estão 100% vacinadas, e os policiais que ainda faltam devem ser vacinados ainda no mês de Julho. “Em diversos municípios do Estado, como Teresina, Altos, União, Demerval Lobão, Curralinhos e Nazárea, 100% dos policiais estão vacinados. Em outros municípios também estamos buscando vacinar todos os policiais. Segundo o secretário de saúde Florentino Neto, os policiais que ainda não foram vacinados serão vacinados neste mês”, conclui.

Foto: Divulgação/Portal O Dia

Ithyara Borges

