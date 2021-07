Inscrições para o concurso da PMPI começam amanhã; veja os editais

Começam nesta segunda-feira (28) as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Piauí (PMPI). Ao todo, estão sendo ofertadas 690 vagas, sendo 650 para soldados (585 para o sexo masculino e 65 para o sexo feminino), e 40 vagas para oficial (36 para o sexo masculino e quatro para o sexo masculino). O concurso é promovido pelo Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos do Estado (Nucepe).



Para concorrer a um posto como oficial, o candidato deve ter bacharelado em Direito e Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB, além da idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos no período de inscrições do concurso. Já para concorrer a uma vaga como soldado, o candidato deve ter nível médio completo e CNH na categoria AB, além de idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos no período de inscrições. Os salários vão de R$ 3.470,00 a R$ 6.140,00. Para



As inscrições serão feitas no site do Nucepe a partir das 9h de amanhã (28) até as 23h59min do dia 27 de julho. As taxas de inscrição são de R$ 120,00 para o cargo de oficial e R$ 90,00 para soldado. Podem solicitar a isenção das taxas quem for doador de sangue, quem for doador de medula óssea, quem tiver trabalhado como mesário e colaborador nas eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, quem estiver desempregado e quem tiver renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o Nucepe através do telefone (86) 3213-7985 ou pelo e-mail [email protected]

As provas

O concurso da PMPI conta com provas escritas (objetiva e dissertativa) exame de saúde (médico e odontológico) exame de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. As provas escritas acontecem no dia 15 de agosto para os candidatos a cargos de oficial, e no dia 29 de agosto para os candidatos a soldado.

