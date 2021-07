Polícia de Barras cumpre mandado de busca e apreensão em Centro de Zoonoses

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Polícia de Barras e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, no Centro de Controle de Zoonoses da Cidade de Barras, nesta terça-feira (20). A Polícia investiga possíveis maus tratos praticados contra cães recolhidos pelo Centro de Zoonoses no município. O caso veio à tona na última segunda-feira (19) após denúncias nas redes sociais. Os crimes estariam sendo cometidos com consentimento da Prefeitura.

Eletrochoque: Polícia de Barras investiga morte de cães em Zoonoses

O Mandado de Busca, expedido pelo Juiz Cléber Roberto Soares de Souza, foi requerido ao Poder Judiciário pelo Delegado Regional Ayslan Magalhães de Brito, que atualmente responde pela Delegacia de Polícia de Barras. A representação foi feita logo após o registro de Boletim de Ocorrência que noticiava maus-tratos supostamente realizados naquele Centro.



Foto: Divulgação/ Polícia de Barras

O boletim de ocorrência abre investigação para averiguar o crime de maus-tratos a cães e gatos, previsto na Art. 32, §1º da Lei 9.605/1998. Caso sejam provado, os autores devem ser responsabilizados penalmente.

