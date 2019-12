Polícia Civil do Piauí prendeu 74 pessoas em seis dias

Somente nos seis primeiros dias do mês de dezembro a Polícia Civil do Piauí prendeu 74 pessoas. As prisões aconteceram após o cumprimento de mandados judiciais para tirar de circulação pessoas envolvidas em práticas criminosas em todo o Estado.

No dia 02 de dezembro, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado deflagrou a Operação Dictum. Que prendeu agentes públicos investigados por tráfico de drogas, homicídios e roubos, os envolvidos eram policiais militares e um polícia civil - foi denominada de

Já em 04 de dezembro, a Polinter reuniu mais de cem policiais civis para deflagrar a operação Apocalipse, que tirou de circulação 35 pessoas envolvidas com roubo e furtos de veículos e adulterações e fraudes documentais.

Delegado Luccy Keiko. Foto: Assis Fernandes.

Nesta sexta-feira, 06, uma operação na cidade de Barras prendeu 17 pessoas envolvidas em diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas e roubos. Participaram das diligências mais de 50 policiais, como investigadores da Gerência de Polícia Especializada. A operação contou com o apoio da Policia Rodoviária Federal (PRF). Como conta o Delegado Geral Luccy Keiko Leal Paraíba.

"Foram 74 prisões realizadas exclusivamente em operações da polícia civil, cujo trabalho cada dia tem sido motivo de orgulho para nossa Instituição e nossas famílias. Estamos trabalhando incessantemente, em todo o Estado, para investigar, localizar e prender pessoas envolvidas no cometimento de crimes. Queremos encerrar o ano de 2019 com a certeza que fizemos um grande trabalho, para ser repetido e aprimorado em 2020", explica.