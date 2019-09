Piauienses utilizam saque do FGTS para poupança e investimento futuros

O saque do FGTS está movimentando as contas nos últimos dias. O deposito automático iniciou na sexta-feira, 13, com o pagamento de até R$ 500. Para facilitar, as agências da Caixa Econômica Federal têm horário estendido em duas horas hoje, 16, e amanhã para quem deseja sacar o recurso.

Alguns beneficiados devem utilizar o dinheiro para quitar dívidas ou realizar investimentos. Como explica a Advogada, Rosa Lemos. "Creio não ter dívidas a pagar, felizmente. Então vai pra poupança, pra uma viagem ou precisão futura. O mais fácil seja a precisão futura porque meu salário não cai em dia e gosto de pagar os boletos em dia", diz.

Para quem não tem conta na caixa, deve seguir uma tabela diferente para saque. Esse é caso do analista de qualidade, Bruno Amaral que nasceu no mês de outubro e o seu benefício começa a sair em outubro de 2020.

“Na verdade, eu ainda não sei o que vou fazer com o dinheiro. Mas vou sacar o dinheiro porque até na poupança rende mais do que parado no FGTS e como vou receber somente em fevereiro, porque não tenho poupança na Caixa, é provável que use pra compra de material escolar do meu filho”, fala Bruno Amaral.



Há também os clientes da CAIXA que não pretendem sacar o benefício, pois acreditam que o dinheiro pode ser mais rentável se continuar na conta do FGTS. Como descreve o professor Leonardo Medeiros. O professor argumenta que é melhor guardar o dinheiro para um investimento futuro.

"Nem fui atrás, nem sei se tem. Fiquei na minha, se tiver deixa render. Eu tenho um horizonte de possibilidades maior, conheço pessoas que juntaram dinheiro a vida toda para comprar uma casa à vista com o dinheiro do FGTS. Acho que esse procedimento está partindo do pressuposto de que as pessoas são imediatistas e ninguém vai recusar. Eu não penso imediatamente, prefiro deixar esse dinheiro guardado para um investimento futuro", conta Leonardo Medeiros.

Saque Imediato

Outra forma de verificar o Saque Imediato é através do telefone 0800 724 2019 ou do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Que pode ser baixado de forma gratuita na Play Store.

No app, o beneficiado pode consultar o valor disponível, canal de pagamento, extrato, saldo e tirar dúvidas sobre o benefício. Após instalação, é preciso informar os dados pessoais como CPF, nome, data de nascimento e uma senha. As informações mais detalhadas podem ser encontradas no site.

Sandy Swamy e Nathalia Amaral