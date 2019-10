Piauí tem apenas 4 quartéis dos bombeiros para 224 municípios

O relatório do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) aponta que, nos nove primeiros dias no mês de outubro, já foram registrados 449 focos de incêndio no Piauí. O número coloca o estado na quarta colocação em número de queimadas, ficando atrás apenas dos estados do Pará (990), Bahia (527) e Mato Grosso (513).



Queimada em matagal. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Apesar da quantidade elevada de queimadas, o estado possui apenas quatro quartéis para atender a demanda de 224 municípios. No município de Oeiras, localizado na região Sul, a Prefeitura teve que usar um caminhão pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para conter um incêndio que ameaçou atingir a estátua de Nossa Senhora da Vitória, cartão postal do município, na noite desta quarta-feira (09).

O quartel dos Bombeiros mais próximo do município está localizado na cidade de Picos, a 85 km de distância. Em contato com o O Dia, o tenente Hamylton Lemos, comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, informou que a equipe não foi acionada pelos moradores.





Assim como a cidade de Oeiras, 220 municípios do estado não contam com quartéis do Corpo de Bombeiros. Apenas as cidades de Teresina, Picos, Parnaíba e Floriano possuem equipes para atender a demanda dos municípios onde estão instaladas as sedes e cidades circunvizinhas.

A major Najra Nunes, do Corpo de Bombeiros de Teresina, explica que apesar da quantidade reduzida de quartéis, as demandas dos municípios são repassadas de acordo com a proximidade entre o local atingido e as instalações dos bombeiros.

Bombeiro combate incêndio em matagal. (Foto: Arquivo O Dia)

“Muitas vezes a população fala que não foi atender, sendo que não ligou pro 193, que cai no corpo de bombeiros mais próximo. Se o quartel mais próximo for o de outro estado, a ligação vai cair lá e o Corpo de Bombeiros vai atender. O próprio sistema faz a distribuição automática”, argumenta.

A major destaca ainda que existe um projeto que prevê a ampliação do número de quartéis no Piauí. No entanto, ainda não há previsão de quando serão instalados. Segundo ela, pelo menos três cidades serão contempladas com filiaisdos bombeiros, uma delas é São Raimundo Nonato, devido à existência do Aeroporto Internacional Serra da Capivara, inaugurado há quatro anos.

Piauí registra 145 focos de incêndio em um dia

De acordo com o Inpe, em apenas um dia, na terça-feira (08), o Piauí registrou 145 focos de incêndio. Já nesta quarta-feira (09), 17 foram registrados. Outros dados divulgados pelo Inpe apontam uma redução nos focos de incêndios acumulados em relação ao mesmo período, entre os dias 1º e 09, do mês de setembro, quando foram registrados 3.137 casos.

Queimada em matagal. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

O município de Baixa Grande do Ribeiro, localizado a 575 km de Teresina, é odestaque negativo do Estado em número de queimadas. O levantamento do Instituto mostra que o município com 10 mil habitantes é o 10º do país com maior quantidade de focos acumulados nos últimos nove dias. Somente na localidade foram registrados 38 casos.

Denúncias

Para formalizar denúncias de queimadas irregulares, a população pode entrar em contato pelo número 153, da Defesa Civil de Teresina, com ligação gratuita, ou ainda via Whatsapp ou chamadas telefônicas para os números (86) 99514-3417 ou 99505-5360, do Batalhão de Policiamento Ambiental do Piauí. Já para acionar o Corpo de Bombeiros para atuar no combate aos focos de queimada ou incêndio, o número de contato é o 193.

Nathalia Amaral