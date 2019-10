Fogo ameaça atingir cartão postal de Oeiras; Veja vídeo

Um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira (09) na cidade de Oeiras ameaçou atingir estátua de Nossa Senhora da Vitória, cartão postal do município. O fogo atingiu a vegetação do Morro do Leme, que dá acesso à santa padroeira da cidade.



Segundo informações preliminares, o fogo pode ser visto de vários locais do município. Mesmo sendo um local rochoso, a vegetação rasteira e seca teria favorecido a proliferação das chamas.

Um vídeo gravado por populares mostram as chamas em grande parte do morro, já chegando próximo ao ponto turístico. Veja o vídeo:





De acordo com o tenente Hamylton Lemos, comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, a corporação é responsável por atender chamados na região de Oeiras. No entanto, os bombeiros não foram acionados. Vale lembrar que o município de Oeiras fica localizado a uma distância de 85 km de Picos.

“Eles não entraram em contato conosco, o que soubemos foi que houve esse incêndio e a própria Prefeitura utilizou um carro do PAC que pertence à Secretaria de Meio Ambiente do município para conter as chamas”, informou.

O fogo teria sido controlado ainda na noite de ontem. A reportagem do O Dia entrou em contato com o secretário de Meio Ambiente de Oeiras, mas as ligações não foram atendidas.

Nathalia Amaral