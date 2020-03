FMS confirma 59 casos suspeitos de Covid-19 e pede atenção à doença

Teresina já registra 59 casos suspeitos de coronavírus. Ao total, são 65 casos notificados, sendo que seis foram descartados por exames laboratoriais. Até o momento, não há caso confirmado da doença. O boletim foi divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), às 14h30, desta quarta-feira (18).



LEIA MAIS:

Piauí registra mais nove casos suspeitos de Covid-19 em menos de 24 horas

Coronavírus: Piauí tem 14 hospitais para receber pacientes suspeitos



No início da manhã de hoje a Secretaria de Saúde divulgou 34 casos suspeitos do novo coronavírus. Portanto, somente da manhã até a tarde de hoje o número aumentou 25 novos casos.





Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS. Foto: Assis Fernandes.



Segundo a diretora de Vigilância em Saúda da FMS, Amariles Borba, mesmo sem casos confirmados o momento é de atenção à prevenção da doença.

“Reiteramos à população que devem ser mantidos os cuidados com higiene, principalmente com a limpeza das mãos com água e sabão, álcool em gel, cuidados ao tossir e espirrar, além de evitar locais com aglomerações”, conta.

A diretora disse ainda que equipes da FMS estão de plantão monitorando e trabalhando no combate à pandemia do COVID-19 em Teresina.