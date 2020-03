Piauí registra mais nove casos suspeitos de Covid-19 em menos de 24 horas

O Estado do Piauí registra atualmente 43 casos suspeitos do Novo Coronavírus, segundo o boletim divulgado na manhã de hoje (18) pela Secretaria de Saúde. São nove casos a mais que os 34 contabilizados no final da tarde de ontem (17). Conforme os dados, 19 casos foram descartados após a realização de exames laboratoriais.



Com relação às notificações (casos suspeitos e descartados), a Sesapi totaliza 62 recebidas até esta quarta (18). Em relação às 43 contabilizadas até ontem, o aumento foi de 44% em apenas algumas horas.



Em todo o Brasil, segundo as estatísticas do Ministério da Saúde, os números para o Coronavírus apontam 8.819 casos suspeitos, 291 casos confirmados (2,65% do total de notificações), 1.890 casos descartados e um óbito. O paciente que morreu era um senhor de 62 anos, diabético e hipertenso que estava internado em um hospital particular na cidade de São Paulo.

