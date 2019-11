Piauí só recebe 10% das doses de soro contra raiva solicitadas

Desde abril, os estados brasileiros estão sofrendo com a baixa no estoque do soro contra raiva, distribuído pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, o problema ocorre desde 2015 e voltou a registrar alerta nos últimos meses. Em documento, a pasta diz que, diante da escassez, tem enviando para distribuição apenas "cerca de 10% do quantitativo necessário".

No Piauí, o Ministério da Saúde distribuía cerca de 300 doses do soro antirrábico e por volta de três mil vacinas contra raiva humana. “A redução é porque está tendo problema na fabricação do soro e o Ministério reduziu a distribuição para os estados desde abril. Em abril e maio, não foi recebida nenhuma dose. Em junho, recebemos 40 doses e agora recebemos 160”, conta Kássia Barros, coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi).

Kássia Barros explica que as doses estão sendo enviadas de maneira reduzida para todos os estados e pontua que essa não é uma realidade apenas do Piauí. Ela ainda esclarece que a quantidade que está sendo recebida tem sido suficiente para atender a demanda nos 224 municípios.

“As doses estão reduzidas em todos os estados, mas nesses últimos meses o soro estava realmente mais complicado. Sobre a vacina, estamos recebendo uma média boa e que está sendo distribuída para todo o Piauí, então não está em falta. Desde que começou a diminuir a oferta, temos conversado e equilibrado com os médicos. Infelizmente, não temos sobrando e nem o quantitativo que pedimos, mas estamos conseguindo resolver. Os médicos estão conseguindo equilibrar o pouco de soro e a vacina que a gente recebeu”, frisa Kássia Borges, coordenadora de Imunização da Sesapi.



Foto: Folhapress

O Ministério da Saúde informa que, historicamente, a média de envio mensal do soro aos estados tem sido 12 mil ampolas. Atualmente, a pasta diz ter cinco mil frascos em seu estoque. Em geral, o soro antirrábico é utilizado em conjunto com a vacina nos casos em que uma pessoa é mordida ou ferida de forma grave por um animal suspeito e há maior risco de adquirir a doença.

A indicação depende do tipo de exposição e das condições do animal agressor. Entre os critérios está a ocorrência de ferimentos mais profundos, lesões em partes do corpo de maior circulação sanguínea e se há possibilidade ou não de monitorar o animal, por exemplo.

Só em 2018, foram 58.505 atendimentos no país com uso de soro e vacina antirrábica. Neste ano, de janeiro a setembro, já foram registrados 32.682 atendimentos. Embora a vacina contra a raiva também seja indicada e esteja regular, especialistas apontam quem o soro é tido como a forma mais rápida de controlar o vírus para casos graves.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia