Teresina supera a meta de vacinação antirrábica em duas etapas da campanha

Teresina superou a meta das duas etapas urbanas da campanha de vacinação contra a raiva. Um total de 120.433 cães e gatos foram imunizados, o que corresponde a 97% do total de 124.164 animais estimados para as zonas urbanas da capital. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de que 80% do número total de animais deve ser imunizada.



A vacina é a única forma de prevenção contra a raiva. Ela é segura e gratuita, constituída por vírus atenuado, 2% de tecido nervoso e conservantes a base de fenol e timerosol. “Explicando ainda que a vacina é importante, pois protege, além do animal, os seres humanos que convivem com eles. Durante todo o ano aplicamos a vacina na sede da Gerência de Zoonoses, nos turnos manhã e tarde”, afirma a gerente de Zoonoses da capital, Oriana Bezerra. A gerência de zoonoses fica localizada Rua Minas Gerais, Nº 909 – Bairro Matadouro.



Foto: Divulgação/FMS

A raiva é uma zoonose, ou seja, é transmitida do animal para o homem. Tem uma alta taxa de mortalidade, chegando a alcançar quase 100%. O homem é um hospedeiro acidental na cadeia infecciosa, como o cão, até certo ponto, os animais domésticos (cão e gato), sendo o grande reservatório natural representado por animais silvestres.

Esse vírus é transmitido através de mordidas e arranhaduras de mamíferos já contaminados. Na maioria dos casos a transmissão ocorre através de cães e gatos, tanto porque são animais de companhia que possuem maior convívio com os humanos. Porém, além do cão e do gato, outros animais contaminados também podem transmitir, como os furões, raposas, coiotes, guaxinins, gambás e morcegos.

O último caso de raiva em ser humano em Teresina foi em 1986. O último caso de raiva canina foi em 2011 em um cão proveniente do interior do Estado, cujo proprietário é residente de Teresina.

