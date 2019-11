Piauí repete feito e tem a maior frequência do país no 2º dia de Enem

O Piauí continuou sendo o estado com a maior frequência de alunos neste segundo dia de aplicação de foto do Enem. De acordo com o balanço do Inep, instituição realizadora do exame, 95.424 candidatos compareceram aos centros de aplicação para fazer a prova. O número equivale a 78% do total de inscritos (122.338). A taxa de ausência foi de 22%, ou seja, somente 26.914 candidatos não fizeram a segunda prova.



Dois alunos foram eliminados aqui no Piauí devido ao celular ter tocado durante a realização da prova. Isso fere uma das regras básicas de aplicação do Enem que é não portar equipamento eletrônicos nem mantê-los ligados durante o exame. As eliminações aconteceram em Teresina e Piripiri.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Houve ainda falta de energia elétrica em oito locais de aplicação de prova no Estado, sendo dois em Teresina (um no campus Clóvis Moura, da Uespi, e outro na Faculdade Maurício de Nassau), e quatro no interior, nos municípios de Amarante, Batalha, Oeiras, Castelo o Piauí e Buriti dos Lopes. Segundo a Secretaria de Segurança, em todos os casos a energia foi restabelecida sem a necessidade de reaplicação das provas.

Houveram ainda dois casos de perturbação do sossego, sendo um em Água Branca e outro aqui em Teresina, na Unidade Escolar Benjamin Baptista, que fica nas proximidades do Estádio Lindolfo Monteiro, onde acontecia um jogo do Campeonato Piauiense Sub-15, cujo barulho interferia na aplicação da prova na escola.

Maria Clara Estrêla