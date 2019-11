Candidatos vêm da zona Rural de Teresina para fazer prova

Nem só os candidatos que residem na zona urbana da Capital comparecem hoje aos centros de aplicação de prova do Enem. Teresina também recebe pessoas vindas da zona Rural e até mesmo de municípios menores que formam a região metropolitana. São estudantes que precisaram acordar um pouco mais cedo neste domingo (11) para poder sair de casa a chegar aos locais de prova a tempo.



É o caso de Francisca Jacqueline de França, 30 anos. Prestando o Enem pela sexta vez, ela mora na cidade de Nazária, a 38 Km de Teresina, e precisou sair de casa às 10 horas da manhã para pegar o ônibus e estar no portão de entrada do local de prova antes do fechamento. Falando ao Portal O Dia, ela disse que entraria um pouco tensa para fazer o Enem, por conta de hoje as questões serem em sua maioria de cálculo.

“Mesmo sendo a sexta vez que faço, é sempre como se fosse a primeira vez. Já terminei os estudos e fico um pouco tensa porque cálculo é mais difícil, mas vamos ver no que dá”, explica ela, que afirma ainda não ter decidido em que curso pretende tentar ingressar com a nota do Enem.



A tensão também foi partilhada por Rita Célia de França, mãe de Francisca, que também faz o Enem. Com 51 anos de idade, ela conta que se sentiu prejudicada de certa forma já desde o primeiro dia do Enem, devido ao tema da redação ter abordado a democratização do cinema brasileiro. Rita conta que nunca teve a oportunidade de ir ao cinema na vida.

“Quando a gente abre [a prova] e vê, a gente fica sem saber mesmo nem como começar, porque ninguém tem muito acesso”, disse. Assim como a filha, Rita afirmou que faria este segundo dia de Enem um pouco tensa também por conta das questões envolvendo contas. “Nós moramos na zona rural de Nazária, não frequentamos cursinho e Matemática requer muito cálculo, mas não podemos perder a esperanças”, disse Rita Célia.



Quem também veio da zona Rural de Teresina para prestar este segundo dia de Enem foi a estudante Ana Caroline Rodrigues, 15 anos. Natural do Estado do Pará, ela conta que escolheu Teresina para estudar porque viu na Escola Família Agrícola do Povoado Soinho a oportunidade de aliar os estudos com o técnico em agropecuário.

“Decidi vir pra cá porque a cidade que eu moro [no Pará] não me oferecia recursos como eu queria. Escolhi Teresina porque tem essa escola que oferece o técnico em agropecuária e como na minha família tem muito agricultor familiar, decidi vir pra cá”, explicou.

Ana Caroline entrou para fazer a prova do Enem esperando conseguir responder todas as questões a contento. Ainda com 15 anos, ela faz o exame como treineira e espera, nas edições dos próximos anos, conseguir a pontuação necessária para ingressar no curso de medicina em alguma universidade pública.

