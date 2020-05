Wellington Dias vai discutir lockdown se ocupação dos leitos passar de 50%

O governador Wellington Dias (PT) anunciou durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (11), que discutirá a implantação do bloqueio total (lockdown) no Piauí caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI e de estabilização no Estado ultrapasse os 50%. De acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), até o momento, a taxa de ocupação da rede de atendimento da Covid-19 em todo o Piauí está na casa dos 38% a 40%.



Governador durante live nesta segunda-feira (11). Foto: Reprodução You Tube.

O chefe do Executivo Estadual demonstrou preocupação com as recentes quedas nos índices de isolamento no Piauí. Segundo os números do Governo, o Estado estava conseguindo manter as taxas de distanciamento na média dos 50% a 55%. No entanto, da última quarta-feira (06) para cá, esse índice tem caído para uma média de 40% a 44%. Essa diminuição do isolamento reflete diretamente na quantidade de casos confirmados que o poder público vem registrando. Em um mês, (do dia 10 de abril até o dia 10 de maio), o Piauí saltou de 41 para 1.332 diagnósticos de Covid-19. O número de óbitos, no mesmo período, saiu de sete para 45.

A discussão de implantação do lockdown no Piauí já foi discutida com o Comitê Emergencial da Covid -19 no Estado e aprovada caso os índices da doença continuem subindo. O governador Wellington Dias fez um apelo à população que reforce suas medidas de isolamento e siga os regramentos preconizados pelas organização de saúde. Do contrário, as medidas restritivas serão endurecidas.

“Queremos que as pessoas tenham dignidade no atendimento, mas preciso da colaboração de cada um. Estamos próximo do colapso e não queremos que isso aconteça. Eu sigo a ciência e não vou esperar o pior acontecer para adotar medidas. Estamos discutindo o lockdown caso não haja uma desaceleração dessa curva e principalmente se o número de leitos ocupados seguir subindo como temos visto”, finalizou Wellington Dias.

Maria Clara Estrela