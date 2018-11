Piauí registra 20 casos de feminicídios, sendo nove em Teresina

Os indicies de violência contra a mulher tem aumentado e deixado a população em alerta, principalmente em relação ao feminicídio, que é o assassinato de mulheres por sua condição de ser mulher. Até novembro deste ano a Polícia Civil registrou 20 casos em todo o Piauí, sendo nove em Teresina e 11 no interior do Estado. No ano passado, seis casos foram registrados na capital piauiense.



Segundo a delegada Thais Paz, diretora do Departamento Estadual de Proteção à Mulher, cada caso tem sua especificidade e deve ser investigado como tal. “Os números são preocupantes e a melhor maneira de redução é com muito estudo e com muita ação, tanto preventiva, quanto repressiva, capacitando os policiais para identificarem um feminicídio para que seja tratado na delegacia especializada, pois cada crime tem seu modo próprio de investigação”, explica.

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Civil deflagrou a Operação Hadassa, que está cumprindo mandados de prisão de acusados da prática de qualquer tipo de violência contra as mulheres em todo o Estado. Oito homens foram presos.



Delegada Thais Paz. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

De acordo com Thais Paz, os acusados foram detidos por crimes de diferentes naturezas. “Alguns foram por agressões, outros por lesão corporal e por tentativas de homicídios contra meninas ou mulheres dentro do território piauiense”, conta.

Até agosto deste ano, o Piauí era o estado com maior taxa de congestionamento nos processos de violência doméstica contra a mulher do Brasil. Somente em Teresina, o município com maior número de ações judiciais, quase 10 mil casos esperam julgamento no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Campanha

Em conjunto com a operação, está sendo realizado a campanha 16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A ação teve início ontem (25), que é declarado internacionalmente como o dia da Não Violência contra as mulheres, e será finalizado no dia 10 de dezembro, dia Internacional dos Direitos Humanos.

Um dos focos principais da Campanha no Piauí, é difundir as mudanças na legislação penal que criminaliza os Crimes de 'Importunação Sexual', 'Divulgação de Conteúdo Íntimo' e 'Estupros Coletivo e Corretivo'.

Adriana MagalhãesGeici Mello com informações de Lucas Albano