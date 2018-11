Operação Hadassa prende acusados de praticar violência contra a mulher

A Secretaria de Segurança Pública deflagrou no início da manhã desta segunda (26) a “Operação Hadassa”, com objetivo de dar cumprimento amandados de prisão contra acusados de praticar violência contra as mulheres. Até o momento quatro homens foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes.

Segundo a Secretária, a ação dá início às atividades a serem desenvolvidas por ocasião dos 16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, período que instiga a promover o debate e a denúncia de todas as formas de violência contra a mulher.

De acordo com o órgão, um dos focos principais da Campanha no Piauí, é difundir as mudanças na legislação penal que criminaliza os Crimes de 'Importunação Sexual', 'Divulgação de Conteúdo Íntimo' e 'Estupros Coletivo e Corretivo'.

Hadassa vem do grego e significa "protegida", "aquela que protege", "governante" ou "mulher que tem influência". O período da Campanha dos 16 dias de ativismo compreende - dia 25 de novembro - declarado como o dia Internacional de Não Violência Contra as Mulheres - e finaliza no dia 10 de dezembro - dia Internacional dos Direitos Humanos.

A secretária informou ainda que aliada à ação repressiva, agentes realizarão blitzen educativas em vários espaços da capital como praças, bares, restaurantes, escolas, faculdades, com objetivo de informar e alertar a sociedade sobre situações de violência praticadas contra mulheres e a utilização do aplicativo Salve Maria.

